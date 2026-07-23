Ένα σύγχρονο ρομαντικό δράμα, όπου ο έρωτας συναντά το μυστήριο, τα οικογενειακά μυστικά και τη λύτρωση, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στον Alpha. Η νέα σειρά «Για Σένα» φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες ανθρώπων που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, παλεύουν με το παρελθόν τους και έρχονται αντιμέτωποι με αλήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή τους.

Η υπόθεση

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Φίλιππος Ηλιάδης, τον οποίο υποδύεται ο Κίμων Κουρής. Ένας επιτυχημένος και ακέραιος άντρας, αφοσιωμένος στην οικογένειά του, βλέπει τον κόσμο του να ανατρέπεται όταν η σύζυγός του φεύγει από τη ζωή, αφήνοντάς του πίσω ένα μυστικό που αγνοούσε.

Αποφασισμένος να ανακαλύψει την αλήθεια, ξεκινά μια προσωπική έρευνα που θα τον οδηγήσει σε αποκαλύψεις για ανθρώπους, σχέσεις και γεγονότα που έμεναν για χρόνια κρυμμένα.

Στην πορεία γνωρίζει τη Μελίνα Ελευθερίου, την οποία ενσαρκώνει η Ειρήνη Αγγελοπούλου. Η Μελίνα αναζητά κι εκείνη απαντήσεις, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Η κοινή τους αναζήτηση θα τους φέρει κοντά, ενώ ένα δυνατό συναίσθημα θα γεννηθεί ανάμεσά τους, την ώρα που οι κίνδυνοι και οι αποκαλύψεις πολλαπλασιάζονται.

Οι χαρακτήρες που θα επηρεάσουν τις εξελίξεις

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βρίσκεται η Λήδα, την οποία υποδύεται η Ελευθερία Πάλλα. Μια γυναίκα που δείχνει να έχει μια ήρεμη και ισορροπημένη ζωή, όμως πίσω από αυτή την εικόνα κρύβονται μυστικά και αποφάσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο τη δική της πορεία αλλά και τις ζωές όσων βρίσκονται γύρω της.

Σημαντική είναι και η παρουσία της Αλίκης, με την Ειρήνη Τσέλλου στον ρόλο μιας γυναίκας ευαίσθητης αλλά αποφασισμένης να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να κάνει επιλογές που απαιτούν θάρρος.

Παρότι οι δύο γυναίκες ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, οι ιστορίες τους συνδέονται με τον κεντρικό κορμό της σειράς, αποδεικνύοντας πως κάθε πρόσωπο κρύβει τη δική του αλήθεια και κάθε απόφαση έχει συνέπειες.

Ένα δυνατό καστ

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Κίμων Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου,Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου

Στον ρόλο της Έλενας εμφανίζεται η Μαρία Τζομπανάκη, ενώ συμμετέχουν και οι μικρές Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου και Σταυρούλα Μορέ.

Πίσω από τις κάμερες

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ το σενάριο έχουν γράψει η Μαίρη Ζαφειροπούλου και ο Γιώργος Κόκουβας. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή της Pedio Productions και παραγωγό τον Σταύρο Καπελούζο.

Με έντονο το στοιχείο του μυστηρίου, οικογενειακά μυστικά, ηθικά διλήμματα και έναν έρωτα που γεννιέται μέσα από δύσκολες συνθήκες, το «Για Σένα» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές αφίξεις της νέας τηλεοπτικής σεζόν στον Alpha.