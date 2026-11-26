Για τα μάτια μιας κοπέλας φαίνεται πως έγινε η άγρια επίθεση σε βάρος του 17χρονου στην πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδή, με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές, ανάμεσά τους και δύο 13χρονοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 17χρονος από την παρέα των ανηλίκων φλέρταρε την κοπέλα του 17χρονου θύματος με τον οποίο φοιτούν στο ίδιο σχολείο, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Η συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα ο 17χρονος να καταλήξει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τη μύτη και το μάτι.

Η συνάντηση που ακολούθησε ανάμεσα στους δύο 17χρονους και τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται πως ήταν τυχαία. Οι τέσσερις ανήλικοι βρισκόταν στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδή όταν εκεί αποφάσισαν να κάνουν τη βόλτα τους και ο 17χρονος με την κοπέλα του. Ανάμεσα στους τέσσερις, ήταν και ο 17χρονος μαθητής που φέρεται να είχε φλερτάρει τη σύντροφο του θύματος.

Η συνάντηση που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Όπως καταγγέλλουν οι ανήλικοι, πλησίασαν τον 17χρονο προκειμένου να συζητήσουν και να λύσουν την παρεξήγηση που προκλήθηκε, ωστόσο, εκείνος φέρεται να πέταξε το τσαντάκι που είχε μαζί του και άρχισε να τους επιτίθεται φραστικά. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και ο 17χρονος να δεχτεί άγριο ξυλοδαρμό από τους ανήλικους.

Σοβαρά τραύματα στη μύτη και στο μάτι

Το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια θαμώνων των μαγαζιών οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος έφερε μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ πιο σοβαρά ήταν τα τραύματα που είχε υποστεί στη μύτη και στο μάτι.

Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, ληστεία και λήψη βιντεοληπτικού υλικού. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των παιδιών για παραμέληση ανηλίκων.

Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους το βράδυ της Κυριακής (17/11) ενώ τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Ο δικηγόρος του ενός εκ των δυο 13χρονων, κ. Μάριος Φράγκος, μιλώντας στο FLASH δήλωσε τα εξής:

«Με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης τους στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και της μη συνάθροισης μεταξύ τους και την επικοινωνία τους με τον επιμελητή ανηλίκων, αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι ανήλικοι υποστήριξαν ότι πρόθεση τους ήταν να μιλήσουν με τον παθόντα για να λυθεί μια παλιότερη παρεξήγηση, αλλά εκείνος παρερμηνεύοντας τις προθέσεις τους, θεώρησε ότι αυτοί είχαν σκοπό να του επιτεθούν οπότε επακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Οι ανήλικοι ηλικίας 12 ,13 και 17 ετών παραπέμπονται στο δικαστήριο ανηλίκων ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και στους γονείς τους για την παραμέληση της εποπτείας τους».