Φωτιά στη δυτική Αττική: Μεγάλη αναζωπύρωση στον Κιθαιρώνα - Συναγερμός στο Πόρτο Γερμενό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα στα τρία πύρινα μέτωπα είναι μεν ελάχιστα βελτιωμένη, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, με άπαντες να είναι σε επιφυλακή υπό τον φόβο νέων αναζωπυρώσεων εντός της ημέρας.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από τα πύρινα μέτωπα, υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση στον Κιθαιρώνα λόγω των κηλιδώσεων που προκαλεί η πυρκαγιά, η οποία έχει επεκταθεί πιο χαμηλά.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν μέτριοι έως ισχυροί άνεμοι.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται σε Ψάθα, Κανδήλι και Κρύο Πηγάδι, με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης, συνεπικουρούμενες από εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, κ. Τσίγκας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται σε δύο σημεία, στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς αλλά και βόρεια προς την πλευρά των Βιλίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο δείχνει βελτιωμένη, σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα, ενώ μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβέστες και στο μέτωπο που μαίνεται κοντά στην Ψάθα.

Μάλιστα στις 07:35 το πρωί ήχησε ξανά μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.

Και όλα αυτά την ώρα που δύο άνθρωποι, ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας αξιωματικός της Πυροσβεστικής έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Τα ξημερώματα, μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγιά Σκέπη, Κανδήλι και Μποτσικά να μεταφερθούν προς Νέα Πέραμο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην Αγία Σκέπη, στο Κανδήλι ή στην Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε συγκριμένα το μήνυμα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα Αττικής να απομακρυνθούν απ' αυτές μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα.

ΜΕΤΕΟ: Σε δύο βασικές ζώνες οι σημαντικότερες ενεργές εστίες

Σε δύο βασικές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η πρώτη, όπως εξηγεί η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα. Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

Όπως υπογραμμίζεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και σήμερα το πρωί, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr επισημαίνει ότι η σημερινή εικόνα δεν αφορά νέα εκτίμηση καμένης έκτασης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Επισυνάπτεται εικόνα του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με τις ενεργές εστίες πυρκαγιάς το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 στις 08:30 στη Δυτική Αττική, όπως προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα. Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.

Φωτ.: meteo.gr

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες από 450 πυροσβέστες

Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12.05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα (30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής).

«Πορτοκαλί συναγερμός» για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4 – πορτοκαλί συναγερμός), προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.