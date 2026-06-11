Για τον συγκεντρωσιάρχη του Ανδρέα

Ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος ήταν επί 40 χρόνια η αριστερή φωνή και ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Αγωνιστής, ιδεολόγος, λαϊκός, θήτευσε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, ως ο συγκεντρωσιάρχης του στις τεράστιες κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 80.

Τον Ανδρέα ο Παναγιωτακόπουλος, -ως εκπροσωπος της Αριστερής Πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ- τιμούσε κάθε χρόνο μετά το θάνατό του, πραγματοποιώντας το πολιτικό του μνημόσυνο με οδηγό πάντα την παρακαταθήκη του.

Φέτος συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την απώλεια του Παναγιωτακόπουλου και οι καλοί του σύντροφοι και συνοδοιπόροι τον θυμήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτούς δύο βουλευτές, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο Χρηστιδης που το γνωστοποίησε, ανεβάζοντας και τη σχετική φωτογραφία, αναφέρθηκε στον «άοκνο αγωνιστή, με το γρήγορο περπάτημα και τον πράσινο φάκελο, την ένταση στο λόγο και στις πράξεις, την απεριόριστη αγάπη για την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, τον συγκεντρωσιάρχη του Ανδρέα».

