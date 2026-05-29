«Για τους άλλους ήρθα, να ρίξω τις βάσεις»: Οι τρολ δηλώσεις των μαθητών μετά την Έκθεση

Άνοιξε η «αυλαία» για τις πανελλήνιες σήμερα Παρασκευή (29/5) με τους μαθητές να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Πέρα από το άγχος και την κούραση, δεν ήταν λίγοι οι υποψήφιοι που προσπάθησαν να διασκεδάσουν την κατάσταση, με εμφανή διάθεση σαρκασμού όταν έκαναν δηλώσεις στις κάμερες έξω από τα εξεταστικά κέντρα.

«Τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να ξέρω...», είπε ένας μαθητής, βγαίνοντας από την εξέταση.

«Σήμερα είχε θέμα τις ηλικίες, τις συμπεριφορές των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία». Στην ερώτηση της δημοσιογράφου εάν το σημερινό θέμα σχετιζόταν με τη μοναξιά, είπε: «Ναι, είχε και μοναξιά. Αν είχα διαβάσει περισσότερο θα έγραφα κι άλλο. Αλλά εντάξει, ήταν σχετικά εύκολο».

«Εγώ έρχομαι εδώ πιο πολύ για τους υπόλοιπους. Να ρίξω και τις βάσεις λίγο. Πιο πολύ για τους άλλους το κάνω», ανέφερε ο ίδιος.

«Εγώ δεν δίνω σοβαρά, απλά ήρθα εδώ», είπε άλλος μαθητής. «Θα δείξει πού θα πάω. Δουλειά, πάω δουλειά», πρόσθεσε, λέγοντας ότι είδε «χαλαρούς και τους συμμαθητές του».