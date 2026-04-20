Γιαγιά ξέχασε τσάντα με 30.000€ και χρυσές λίρες στο λεωφορείο 856 - Της την επέστρεψαν

Μια ασυνήθιστη αλλά βαθιά ανθρώπινη ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου στη γραμμή 856, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα άφησε κατά λάθος στο λεωφορείο την τσάντα της, που δεν περιείχε απλώς προσωπικά αντικείμενα, αλλά 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Η γυναίκα κατέβηκε από το λεωφορείο χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε ξεχάσει την τσάντα της. Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης την εντόπισε και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος, θεωρώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα την αναζητήσει, ζήτησε να τοποθετηθεί μπροστά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ επικοινώνησε με τον οδηγό, ρωτώντας αν έχει βρεθεί κάποια τσάντα. Τότε ήταν που ενημερώθηκε για την πραγματική και ιδιαίτερα υψηλή αξία του περιεχομένου. Ο ίδιος είχε ρίξει νωρίτερα μόνο μια γρήγορη ματιά, βλέποντας απλώς… φρούτα.

Την ίδια ώρα, η ηλικιωμένη γυναίκα διαπίστωνε στο σπίτι της την απώλεια και ενημέρωνε την κόρη της, που κάλεσε αμέσως την ΟΣΥ. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι σχετικές διαδικασίες ενεργοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της τσάντας.

Τελικά, η τσάντα παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε με ασφάλεια στην ιδιοκτήτριά της, μια ιστορία που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά.