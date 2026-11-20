Ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Πασχάλη Τερζή πραγματοποίησε την Πέμπτη 19/11, το Κοσμοράδιο 95,1 στην εκπομπή της Δήμητρας Σιβρή. Ο κόσμος συντονίστηκε να απολαύσει τις τεράστιες επιτυχίες του αγαπημένου καλλιτέχνη που εδώ και πολλά χρόνια έχει αποσύρθει από την ενεργό δράση αλλά το κοινό του τον ζητάει φανατικά.

Η Δήμητρα Σιβρή μαζί με τον Βασίλη Χαροκόπο και την Αννα Κεφαλά έκαναν μια αναδρομή στην λαμπρή πορεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, θυμήθηκαν, συγκινήθηκαν και τραγουδούσαν μαζί με όλους τους ακροατές αγαπημένα κομμάτια του λαικού τραγουδιστή. Έκπληξη της βραδιάς ήταν η κόρη του αγαπημένου τραγουδιστή Γιάννα Τερζή, η οποία μίλησε για τον πατέρα της.

Ως πατέρας όταν ήμασταν παιδιά με τον αδελφό μου, παρόλο που είναι ένας πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, δεν ήταν πάρα πολύ εκφραστικός γιατί ανήκει σε μια γενιά που δεν τους έμαθε κάποιος να εκφράζονται 100%. Χαίρομαι όμως γιατί βρήκε τη διέξοδό του στο τραγούδι κι εκεί τα έδωσε όλα. Εκεί εξέφραζε όλη του την ψυχή κάθε βράδυ στον κόσμο. Όσον αφορά τα παιδιά και την οικογένειά του ήταν ένας πατέρας ο οποίος ήθελε να προσφέρει. Να παρέχει, να σιγουρέψει ότι θα μεγαλώσουμε χωρίς να μας λείψει τίποτα. Είναι ο κλασικός μπαμπάς της γενιάς του», ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά στις συμβουλές που μπορεί να άκουσε ως κόρη του παραδέχτηκε: «Δεν ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε τις συμβουλές του δεξιά κι αριστερά, ούτε καν στα παιδιά του. Πιο πολύ σε αφήνει να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις μόνος σου κι αν εσύ του δώσεις το δικαίωμα να μιλήσετε για κάτι που σε απασχολεί τότε το κάνει μόνο. Δεν παίρνει μέρος εκεί που δεν θεωρεί ότι πρέπει να πάρει μέρος. Πάντα τον θαύμαζα βαθιά κι ακόμα τον θαυμάζω βαθιά. Είναι πολύ ισχυρό πρότυπο»., είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.