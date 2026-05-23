Γιαννακόπουλος: «Απαιτώ να ζητήσει συγγνώμη στους φιλάθλους μας η Αστυνομία και η EuroLeague»

Τα γεγονότα της Παρασκευής (22/05) και το οργανωτικό «χάος» που προκλήθηκε με τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague αποτέλεσε αιτία για να τοποθετηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και να στείλει το δικό του μήνυμα στη διοργανώτρια αρχή και τους ιθύνοντες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, στάθηκε στον τρόπο που εξασφάλισαν την είσοδό τους οι φίλαθλοι των ομάδων και με μήνυμα στο Instagram κατηγόρησε την ΕΛ.ΑΣ. και τη EuroLeague.

Ανέφερε ότι η διοργανώτρια αρχή του Final Four της Αθήνας, αλλά και οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα, οφείλουν μία συγγνώμη στον κόσμο του «τριφυλλιού», διότι θεωρεί πως δεν κατέβαλαν την απαιτούμενη προσπάθεια για να προστατεύσουν το γήπεδο της ομάδας, αλλά και πως δεν εφάρμοσαν τις διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Είναι δύσκολες ημέρες αυτές. Είσαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούν. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και όταν πιστεύω στις Αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Αν τις σέβομαι και αν τις υποστηρίζω με όποιον τρόπο μπορώ. Από εκεί και πέρα όμως, ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει, έχουμε κάνει επενδύσεις για ταυτοπροσωπίες για κάμερες, για αθλητικούς νόμους, πολύ σωστά.

Που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, κανένας έλεγχος εισιτήριών. Πριν από 15 μέρες, σε αγώνα του Παναθηναϊκού, με πρόφαση ότι πήγε να μπει παραπάνω κόσμος στο γήπεδο, ρίξατε δακρυγόνα. Και εχθές, ενώ βλέπατε το τι γίνεται, ενώ βλέπατε πως δεν κάνετε ταυτοπροσωπία, αφήσατε να μπούνε μέσα και να υπάρξουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπήρξαν.

Περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και από τους φιλάθλους που είχαν πληρώσει για να έρθουν να δουν τον αγώνα. Και στην EuroLeague τώρα κάτι. Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει με εκατομμύρια πρόστιμο και εγώ δε θα ξαναπήγαινα στο γήπεδο για όλη τη ζωή μου. Τώρα, με δική σας ευθύνη που σας είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο, τι θα κάνετε;».

«Η EuroLeague φταίει», ισχυρίζεται η εταιρεία που διαχειρίζεται το T-Center

Με ανακοίνωσή της, η White Veil, η εταιρεία που διαχειρίζεται το T-Center αναφέρει ότι η EuroLeague δε τήρησε τη νομιμότητα, καθώς έκανε σημαντικές παραλείψεις. Εξέφρασε, μάλιστα την αγανάκτησή της, επειδή πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

«Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές στο πλαίσιο του F4. Εξαιτίας των παραλείψεων της διοργανώτριας Αρχής της Ευρωλίγκα, στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και/ή χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security, όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο.

Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς, κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου, εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκα, ήταν να δώσει ο Security Manager της Ευρωλίγκα οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμη κι ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση κι έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλησίον του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή, προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατειλημμένες ασφυκτικά απο υπεράριθμους δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν.

Αντικείμενα απο συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα αποτελώντας εν δυνάμει όπλα. Όλα τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Ενόψει του τελικού της Κυριακής, δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας.»