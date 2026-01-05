Γιαννακόπουλος: «Γελάω με όσους λένε ότι ο Ολυμπιακός θα σηκώσει τη EuroLeague μέσα στο ΟΑΚΑ»

Σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να συζητηθεί προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ εξέφρασε την απόλυτη σιγουριά του ότι οι «πράσινοι» θα κατακτήσουν τη φετινή EuroLeague στο «Telekom Center Athens», ενώ αναρωτήθηκε αν ο «αιώνιος» αντίπαλος καταφέρει να φτάσει στο Final Four.

Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στις εκτιμήσεις που θέλουν τον αιώνιο αντίπαλο να διεκδικεί το τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού. «Γελάω με όσους ισχυρίζονται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι 2 οι λόγοι που δε θα το πάρει. Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και αν παίξουμε μαζί θα τον αποκλείσουμε, αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον θα τον κερδίσουμε.

Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός που έχουν ονομάσει σκανδάλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβουν να παίξουν στο ΟΑΚΑ. Όπως έλεγαν τότε σκάνδαλο ο Βασιλακόπουλος "δεν κατεβαίνουμε", σκάνδαλο δεν θα είναι αν κατέβουν να παίξουν τώρα;».