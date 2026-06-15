Γιαννακόπουλος για Αταμάν:« Θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία Αταμάν και Παναθηναϊκό AKTOR και μετά από τρεις γεμάτες σεζόν ο Τούρκος βαδίζει άλλα «μονοπάτια».

Μετά το μήνυμα της ΚΑΕ και του Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε και εκείνος την αποχαιρετιστήρια δημοσίευση.

Δείτε τι έγραψε ο πρόεδρος της ΚΑΕ

« Εγώ; Τι μπορώ να πώ; Το έχω ξαναπεί αυτό. Ήταν όνειρο δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Είχα ένα όνειρο, αφότου ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήθελαν να φτιάξω το γήπεδο. Αλλά επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό τίτλο… ήμασταν στη 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα, καθόμουν στο Σούνιο, σκεπτόμενος, πώς, πώς, πώς θα φέρων τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό;

Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Δεύτερη χρονιά ξανά, μετά από αυτό λίγο “μπλα, μπλα, μπλα” έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό, Το απέδειξε. Μας πήρε από τη 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές, παλεύαμε το “σύστημα”. Θα το πω αυτό παλεύαμε στο “σύστημα”. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον “πόλεμο” εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει ξανά το μέλλον. Εργκίν σε ευχαριστώ πολύ».