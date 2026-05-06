Γιαννακόπουλος για τα χαρτόνια: «Δεν κρύβομαι πίσω από μάσκες, αν ήθελα θα ήμουν εκεί»

Λίγο πριν το τζάμπολ του Game 3 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τα πλακάτ με το πρόσωπο του που βρίσκονται σε κάθε θέση του Telekom Center Athens.

Όπως ξεκαθάρισε, η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν δική του αλλά του κόσμου του «τριφυλλιού», σημειώνοντας μάλιστα πως αν ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά το ματς δεν θα κρυβόταν « πίσω από μάσκες», αλλά θα καθόταν κανονικά στη θέση του. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ υπογράμμισε πως όπως πάντα θα τηρήσει τον λόγο του, κλείνοντας το μήνυμα του ακούγοντας το γνωστό τραγούδι της Άννας Βίσση, με τίτλο «Κόντρα».

Αναλυτικά όσα ανέφερε στα stories του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί με μπερδεύετε με κάποιον άλλο. Άκουσα ότι αυτές τις μάσκες στο ΟΑΚΑ τις πλήρωσα εγώ, επειδή θέλω να έρθω στο γήπεδο. Δεν μου αρέσει να είμαι στο προσκήνιο, δεν θα το έκανα αυτό. Δεν είμαι δειλός.



1ον: Είμαι τύπος που δεν σπάει τις μπάλες του και τον λόγο του. Αν ήθελα, θα ήμουν εκεί, στη θέση μου.



2ον: Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν με ξέρετε καλά.



3ον: Έδωσα τον λόγο μου, κρατάω τον λόγο μου, ελπίζω όλοι να κρατήσουν τον λόγο τους.



4ον: Η ομάδα δεν με χρειάζεται. Έχω την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, παρακολουθήστε μας. Ξέρετε που μένω; Αν θέλετε, ρωτήστε και στείλτε κάποιον να τσεκάρει. Θα είμαι εκεί με την αγαπημένη μου γάτα και θα βλέπω τον αγώνα. Αν ήθελα να είμαι εκεί, θα ήμουν εκεί».