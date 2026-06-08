Γιαννακόπουλος για τις ποινές: «Είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ο Αθλητικός Δικαστής ανακοίνωσε τις ποινές, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τιμωρείται με 1 μήνα απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα.

Ο ισχυρός άνδρας σχολίασε αυτή την απόφαση στα social media και είπε τα εξής:

« Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια.

Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα.

Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη, αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει τη νομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται.

Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και παίξω 70-30».