Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

Γιαννακόπουλος για τις ποινές: «Είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τις σκέψεις του μετά τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή.

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Ο Αθλητικός Δικαστής ανακοίνωσε τις ποινές, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τιμωρείται με 1 μήνα απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα.

Ο ισχυρός άνδρας σχολίασε αυτή την απόφαση στα social media και είπε τα εξής: 

« Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια.

Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα. 

Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη, αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει τη νομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται.

Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και παίξω 70-30».

 

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Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

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