Γιαννακόπουλος: Η πρόβλεψη στο Ολυμπιακός-Ρεάλ, οι... 200.000 θέσεις και τα εγκώμια για Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στη μεγαλύτερη εντός έδρας πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Πειραιώτες στην διοργάνωση.

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο όποιος αγωνίστηκε από το 1996 έως το 2003 με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», πραγματοποιώντας 276 συμμετοχές και σκοράροντας 87 γκολ, πριν μεταβεί στην Μπόλτον και το αγγλικό πρωτάθλημα, μίλησε στην ισπανική «Marca» για το παιχνίδι απέναντι στους Μαδριλένους.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το γεγονός ότι η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει στην Ελλάδα: «Ήξερα ότι δεν είχαν νικήσει τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ήξερα ότι δεν τον είχαν νικήσει ποτέ στην Αθήνα. Αυτό είναι ενδιαφέρον».

Σε τι το αποδίδει αυτό: «Πρέπει να το ρωτήσετε στους παίκτες της Ρεάλ αυτό [ γελάει ]. Ίσως όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τη Βασίλισσα έχουν έξτρα κίνητρο: θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να εντυπωσιάσουν… ακόμη και να ονειρευτούν ότι κάποια μέρα η Ρεάλ θα τους προσέξει. Είναι αγώνες που τους περιμένουν με ανυπομονησία. Και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο επίσης παίζει ρόλο είναι εντυπωσιακή».

Αν μπορεί αυτό να βαραίνει τους παίκτες: «Ναι, και ακόμη περισσότερο με τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα τους, είναι τρελαμένοι μαζί της και τη στηρίζουν στο έπακρο».

Για τις αναμνήσεις του με τη Ρεάλ: «Ήταν πάντα αξέχαστοι αγώνες. Θυμάμαι τον πρώτο, στην Αθήνα, που έληξε 0-0. Υπήρχε ένα καθαρό πέναλτι που δεν μας δόθηκε. Ένας άλλος αξέχαστος αγώνας ήταν το 3-3, ένα παιχνίδι με πολύ πήγαινε-έλα. Εκείνος στη Ρεάλ ήταν κάπως απογοητευτικός, καθώς δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Αλλά το να παίζεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα μια φοβερή εμπειρία: για να την απολαύσεις, να μάθεις και να δείξεις το επίπεδό σου».

Για τα ματς την σεζόν 1997/98 και 1999/2000: «Είχαμε μερικούς εξαιρετικούς αγώνες. Παίξαμε απέναντι στην Bayer Leverkusen, που μόλις είχε αγωνιστεί στον τελικό του Champions League, και τους νικήσαμε 6-2 στην Αθήνα. Είχαμε μια πολύ σταθερή και δυνατή ομάδα, γι’ αυτό και ήμασταν πρωταθλητές επτά συνεχόμενα χρόνια».

Για τον αγαπημένο του παίκτη της Ρεάλ: «Έχω μια φανέλα του Ρομπέρτο Κάρλος. Αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο φίλος μου, ο Φερνάντο Ιέρο».

Για τα όσα περιμένει την Τετάρτη: «Θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας. Και οι δύο ομάδες θέλουν να νικήσουν, και ο Ολυμπιακός έχει επιπλέον κίνητρο επειδή η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ εδώ. Αν κερδίσει, αυτό θα έστελνε ένα τεράστιο μήνυμα και θα έδινε απίστευτη ώθηση στον σύλλογο και στο brand του στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός μεγαλώνει, παράγει και πουλάει παίκτες όπως ο Κωστούλας, που μόλις έφυγε για την Μπράιτον για 35 ή 40 εκατομμύρια».

Για το τι εκπροσωπεί η Ρεάλ για τους Έλληνες: «Νομίζω ότι ήδη ξέρεις την απάντηση. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο βασιλιάς της Ευρώπης. Έχει ιστορία, μεγαλείο και τους καλύτερους παίκτες. Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις για να το περιγράψεις. Είναι ένας γίγαντας. Ακόμη και με γήπεδο 200.000 θέσεων, θα το γέμιζαν».

Για τον Μεντιλίμπαρ: «Έχει μεταμορφώσει την ομάδα σε μια μηχανή νικών. Είναι πειθαρχημένος, έχει ξεκάθαρο πλάνο, ξέρει τι θέλει και το απαιτεί από την πρώτη μέρα. Έχει θέσει πρότυπα, μεθοδολογία και στόχους. Είναι πολύ οργανωμένος, και η ομάδα το αντικατοπτρίζει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο σημαντικότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου: κατέκτησε το Conference League, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο που έχει κερδίσει ποτέ ελληνικός σύλλογος».

Για τον Εμπαπέ και τον Βινίσιους: «Είναι ένας φανταστικός παίκτης (ο Εμπαπέ). Βελτιώνεται κάθε χρόνο. Καταλαβαίνει το βάρος του σήματος της Ρεάλ και παίζει με συνέπεια. Για να είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, πρέπει να αποδίδεις εβδομάδα με την εβδομάδα, όπως ο Ρονάλντο ή ο Ραούλ. Ο Γάλλος το κάνει αυτό και είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Βινίσιους είναι διαφορετικός: διαφορετικός χαρακτήρας, διαφορετικό στυλ. Είναι εκρηκτικός και πολύ επικίνδυνος. Εναντίον παικτών όπως αυτός, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση σε όλο το ματς. Δώστε τους λίγη ελευθερία και θα κάνουν ζημιά. Ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, αλλά αυτή είναι η πρόκληση του να παίζεις ενάντια στη Ρεάλ: αν επικεντρωθείς σε αυτούς, άλλοι παίκτες θα αναδυθούν από πίσω. Όλοι είναι ταλαντούχοι, έξυπνοι και παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε λεπτομέρεια, όσο μικρή κι αν είναι, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Και οποιοσδήποτε παίκτης της μπορεί να το κάνει».

Για τον Βινίσιους και τον... Ότο Ρεχάγκελ: «Γιατί όχι; Ο Ρέχαγκελ ήξερε πώς να χειρίζεται κάθε παίκτη, ακόμα κι αυτούς με ισχυρές προσωπικότητες. Εμείς οι Έλληνες είμαστε επίσης παρορμητικοί, όπως και οι Ισπανοί. Αλλά ο Ρέχαγκελ ήταν πειθαρχημένος και σοβαρός· επέβαλλε σεβασμό. Ήξερες ότι αυτά που έλεγε ήταν για να σε βοηθήσει εσένα και την ομάδα. Ο σεβασμός είναι το κλειδί».

Για την κόντρα Βινίσιους-Αλόνσο: «Γι’ αυτό επιλέγω τη λέξη "σεβασμός". Είναι μια μικρή λέξη με τεράστια σημασία. Αν δεν δείξουμε σεβασμό, πώς μπορούμε να περιμένουμε να τον λάβουμε;».

Για το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τον ελληνικό αθλητισμό: «Είναι ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο, και αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία. Είναι μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ήδη ο πιο πετυχημένος σύλλογος στην Ελλάδα—περισσότερο από τον Παναθηναϊκό ή οποιονδήποτε άλλο—και γι’ αυτό το όνομά του είναι θρυλικό».