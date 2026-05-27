Γιαννακόπουλος στους Αγγελόπουλους: «Θα σας έφερνα και τον Φρι αλλά φοβάται»

Το... τρίτο ημίχρονο μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telekom Center Athens έχει ξεκινήσει για τα καλά.Μετά την φωτογραφία των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου με το τρόπαιο σε ένα τραπεζάκι ως «πικάρισμα» και αντιγραφή μιας ανάλογης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο τελευταίος έδωσε την απάντηση του μέσω Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε δημοσίευση του ανέφερε πως αποδέχεται την υγιή καζούρα, υπογραμμίζοντας πως θα έδινε και την γάτα του στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για να γίνει ακόμα πιο πειστική η αναπαράσταση, αν αυτή δεν φοβόταν.

«Ανεξαρτητως εαν για καποιο λογο η εικονα βγαζει εμμονη και αναγκη εκτονωσης απεναντι μου, την υγειη καζουρα και την αποδεχομαι και την συγχαρω οταν ειναι εξυπνη.

Μακαρι να γινοταν σε καθε περιπτωση και οχι μονο στις νικες σας …καζουρα στις νικες και στις ηττες καταγγελειες δεν πανε μαζι.

Θα σας εφερνα και τον φρι να γινει 100/100 η εικονα αλλα μου ειπε φοβαμαι να παω…δεν εχω γατα δικηγορο.

Υγ..Το τραπεζακι σας ειναι απο την κρατικη ενισχυση για αναβαθμιση του σεφ η πληρωμενο ιδιωτικα?», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος στο post του.