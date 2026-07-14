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Σπορ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ

Γιαννακόπουλος: “Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει, ποιος θα τον αφήσει να φύγει;”

Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το μέλλον του Ισπανού.

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Γιάννης Στεφανίτσης

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Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω live μετάδοσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έκανε ξεκάθαρη την πρόθεσή του για την παραμονή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην ομάδα.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ τόνισε πως σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ισπανού φόργουορντ, δείχνοντας πως τον θεωρεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά, η δήλωσή του

“Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο; Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί “Θέλουμε να παίζεις για όσο θες. Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα”.

Θυμίζουμε ότι ο Χουάντσο Ερνάνγκομεθ αγωνίζεται στους «πράσινους» εδώ και τρία χρόνια, με το τρέχον συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, δηλαδή το 2027.

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Σπορ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ

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