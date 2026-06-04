Γιαννακόπουλος: «Θα μάθετε ποιον παίκτη θέλει όλος ο κόσμος»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα με 82-76 από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, ωστόσο στο «πράσινο» στρατόπεδο το βλέμμα παραμένει στραμμένο τόσο στη συνέχεια της σειράς όσο και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ζωντανής μετάδοσης στα social media, αναφέρθηκε στα παράπονα της ομάδας για τη διαιτησία, αλλά και στις επόμενες κινήσεις του συλλόγου, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας μεγάλης μεταγραφικής έκπληξης. «Όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, θα μάθετε σε ποιον έχω καταθέσει πρόταση. Μιλάμε για έναν παίκτη που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μη θέλει στην ομάδα του», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, στάθηκε στην περίπτωση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ξεκαθαρίζοντας πως επιθυμεί την παραμονή του Ισπανού φόργουορντ στον σύλλογο. «Δεν γνωρίζω αν θα μείνει, αυτή είναι απόφαση του προπονητή. Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έμενε για πάντα στον Παναθηναϊκό. Ο επαγγελματισμός και η νοοτροπία του είναι υποδειγματικά», σημείωσε.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ πήρε θέση και για την κριτική που δέχθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά την εμφάνισή του στο Game 1, υπερασπιζόμενος τον Αμερικανό φόργουορντ.

«Αυτός που κάποιοι αποκαλούν τουρίστα είναι ίσως ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Είναι στο γήπεδο ώρες πριν και μετά από κάθε προπόνηση και παιχνίδι. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσφορά και η αφοσίωσή του», τόνισε.

Με τη σειρά των τελικών να έχει ακόμη δρόμο, ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει αγωνιστικά, ενώ οι δηλώσεις Γιαννακόπουλου φρόντισαν να ανοίξουν και τη συζήτηση για μια πιθανή μεταγραφή πρώτης γραμμής το προσεχές καλοκαίρι.