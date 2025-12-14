Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τέσσερις μνηστήρες για τον Greek Freak

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας του ΝΒΑ, αυτή τη φορά όχι για κάποιο εντυπωσιακό triple-double, αλλά για τα σενάρια που τον θέλουν στο επίκεντρο μεγάλων ανταλλαγών. Όσο η σεζόν προχωρά και οι Μπακς καλούνται να διαχειριστούν απουσίες, αστάθεια και πίεση αποτελεσμάτων, οι ψίθυροι γύρω από το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ γίνονται ολοένα και πιο έντονοι.



Παρότι ο ίδιος έχει επιχειρήσει να ρίξει τους τόνους, ζητώντας από το περιβάλλον του να μείνει προσηλωμένο αποκλειστικά στο παρκέ, η πραγματικότητα στο ΝΒΑ σπάνια μένει σιωπηλή. Αντίθετες τοποθετήσεις από συμπαίκτες του άναψαν ξανά τη φωτιά, με αποτέλεσμα τα σενάρια να επιστρέψουν πιο «ζεστά» από ποτέ.



Ο insider του NBA, Κρις Χέινς, επανήλθε στα σενάρια γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας ότι τέσσερις ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Όπως ανέφερε, οι Νικς, οι Γουόριορς, οι Χιτ και οι Τίμπεργουλβς έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι μιας πιθανής ανταλλαγής για τον Greek Freak.

Chris Haynes says the Knicks, Heat, Warriors, Timberwolves have interest in Giannis



(Via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/aXYDtGn6w0 — NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 13, 2025