Γιαννιάς: «Γνωστός άντρας δημοσιογράφος με έπαιρνε από απόκρυψη με γυναικεία φωνή και αυνανιζόταν»

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Γιαννιάς για έναν γνωστό δημοσιογράφο που τον καλούσε από απόκρυψη επί σειρά ετών και προσποιούμενος τη γυναίκα του έλεγε πως ξέρει που βρίσκεται και ταυτόχρονα αυνανιζόταν. Ο τραγουδιστής μίλησε στο podcast «Unblock» και δίχως να αναφέρει το όνομα του συγκεκριμένου δημοσιογράφου εκμυστηρεύτηκε όσα έζησε…

«Μου έχουν στείλει πάρα πολλά τρελά μηνύματα στα social. Είχα μία δύσκολη φάση. Ένα τηλέφωνο με έπαιρνε συνέχεια επί 3-4 χρόνια, απόκρυψη, αναπάντητες άπειρες. Το σήκωνα, άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα, μιλούσα, μιλούσα μπας και καταλάβω ποια είναι, το έκλεινε. Αυτό έγινε επί 4-5 χρόνια συνεχόμενα και ασταμάτητα, με κάποια μικρά διαλείμματα. Λέω ή θα βαρεθεί ή θα τον βρω. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα την τακτοποιήσω καλά».

«Ήταν άρρωστο, πολύ ανώμαλο και τρομακτικό»

«Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ξέρει που είμαι, τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή, όσες φορές με έπαιρνε αυνανιζόταν. Πρωί, με την Ελευθερία (σύζυγος) δίπλα, στο μαγαζί, μου έλεγε: τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις; Ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που ήξερε πού ήμουν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις ρε βλάκα, γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς;. Το έκανα προς το τέλος γιατί άρχισε να χοντραίνει το πράγμα.

Έβαλα τη δίωξη, τον βρήκε και ήταν άντρας δημοσιογράφος, γνωστός. Δεν ξέρω πώς μίλαγε με γυναικεία φωνή. Μου έλεγε: Μ’ αρέσεις, θέλω να τα πούμε. Έλεγα: Έλα να τα πούμε τώρα, εδώ που είμαι και μου το έκλεινε. Εγώ δεν του μίλησα, ο δικηγόρος μου, του είπε: Μην το ξανακάνεις. Του τη χάρισα, δεν ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω και σταμάτησε εκεί. Δεν ξανάκανε κάτι ποτέ. Ήταν άρρωστο, πολύ ανώμαλο και τρομακτικό, γι’ αυτό με ενόχλησε».