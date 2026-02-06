Γιαννιάς: «Ο μεγαλύτερος φόβος ήταν να μην χάσω τους γονείς μου - Αυτός ο χαμός είναι βαρύς»

Για την απώλεια των γονιών του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μίλησε ο Γιώργος Γιαννιάς στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Status».

«Η απώλεια των γονιών, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν διαχειρίζεται εύκολα. Ειδικά εγώ ήμουν ασφυκτικά δεμένος με την οικογένειά μου και είμαστε ακόμα με τα αδέλφια μου. Ήμασταν όλοι πολύ πολύ κοντά, σχεδόν παθολογικά και από 40 χρονών που αρρώστησε ο πατέρας μου, είχα πάντα το άγχος ότι θα χάσω τους γονείς μου» είπε ο τραγουδιστής.

«Δεν το ήθελα και προσευχόμουν κάθε μέρα, ήταν ο μεγαλύτερος μου φόβος. Έφτασε ο μπαμπάς 77 χρονών, παρ’ όλα τα προβλήματα που είχε το πάλεψε πολύ δυνατά και ζήσαμε πάρα πολύ ωραία χρόνια. Γεμάτα χρόνια, τον ευχαριστηθήκαμε όλοι» συμπλήρωσε.

Όπως παραδέχεται, η διαχείριση της απώλειας είναι κάτι δύσκολο για εκείνον και κάτι που δεν πρόκειται να ξεπεράσει ποτέ. «Τον θάνατο της μητέρας μου δεν τον περίμενα γιατί δυο μήνες μετά πήγε να κάνει μια εγχείρηση στη μέση της, για να νιώσει λίγο καλύτερα, κόλλησε ένα μικρόβιο και «έφυγε» και αυτή. Γενικά, αυτός ο χαμός για μένα είναι πάρα πολύ βαρύς. Δεν περνάει εύκολα ούτε πρόκειται να το ξεπεράσω, απλά προσπαθώ να κρατηθώ για την οικογένεια που έχω φτιάξει»