Γιάννης Αϊβάζης: «Δεν απαντούσα στους δημοσιογράφους για τον χωρισμό μου και με έκραζαν στα κανάλια»

Για τον τρόπο που χειρίστηκαν οι εκπομπές τον χωρισμό του με τη Μαρία Κορινθίου, αλλά και την αγένεια ορισμένων ρεπόρτερ μίλησε ο Γιάννης Αϊβάζης στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Το θέμα το δικό μου είναι ότι εμένα δεν μπορείς να με περιορίσεις. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια η γνώμη μου, θέλω να τη λέω χωρίς περιορισμούς, αφιλτράριστα. Δεν ξέρω αν το εκτιμάει ο κόσμος, εγώ θέλω να νιώθω ελεύθερος, θέλω να μην έχω τους περιορισμούς μου και δυστυχώς η τηλεόραση έχει περιορισμούς και δεν μου αρέσει το κίτρινο. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να ασχολιάσω έναν συνάδελφο. Ή να πάρω θέση για έναν συνάδελφο ή οτιδήποτε άλλο».

«Μου έχωναν το μαρκούτσι στο πρόσωπο»

«Όταν χώρισα ο τρόπος με τον οποίον με προσέγγιζαν -που εγώ δεν πολυβγαίνω στην τηλεόραση, βγαίνω όταν έχω να πω κάτι- κάποιες εκπομπές ήταν να μου χώνουν το μαρκούτσι στο πρόσωπο και να με ρωτούν για την προσωπική μου ζωή λέγοντας πράγματα τα οποία δεν θα ρωτούσες ποτέ σαν άνθρωπος. Αυτό είναι κίτρινο. Δεν είχα κανέναν θυμό, ήμουν πάντα όπως ήμουν.

Όταν εγώ είμαι διακριτικός, έχω την απαίτηση να είναι και οι άλλοι διακριτικοί. Όταν δεν έχω δώσει το δικαίωμα, δεν το δίνω και σε κανέναν για να εισέλθει στην προσωπική μου ζωή. Όταν δεν απαντάς λένε ότι είσαι αγενής. Υπήρξε ένα πιτσιρίκι από μια εκπομπή που έχει ξεκινήσει τώρα δημοσιογραφικά, επειδή κάποιος την έχει βάλει και σε ρωτάει πολύ προσωπικά πράγματα και επειδή δεν απαντάς, λέει πόσο αγενής είναι και κάθεται και σε κράζει επειδή δεν θες να απαντήσεις για τα προσωπικά σου».