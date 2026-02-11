Γιάννης Αϊβάζης για διαζύγιο με Μαρία Κορινθίου: «Κάτι δεν της προσέφερα και δεν ήταν ικανοποιημένη»

Για το τέλος του γάμου του με την Μαρία Κορινθίου μετά από 18 χρόνια μίλησε ο Γιάννης Αϊβάζης στο vidcast της Huffington Post και ένα απόσπασμα της κουβέντας του μεταδόθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια. Είναι μισή ζωή, μπορεί και μια ολόκληρη. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα παιδί χωρίς κατάλοιπα, πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ώριμο. Ακόμα και στη δύσκολη δική μας στιγμή ήταν εκείνη που μας έδωσε την αλήθεια».

«Μου λείπει να σηκώνομαι και να φιλάω το παιδί μου»

Ο ηθοποιός έκανε όμως και την αυτοκριτική του και παραδέχτηκε πως μπορεί να έκανε λάθη στον γάμο τους, ενώ εκμυστηρεύθηκε πόσο σκληρό είναι να ξυπνά και αντί να φιλάει το παιδί του να μιλάει στον σκύλο του… «Για να παραμείνουμε 18 χρόνια μαζί σημαίνει πως κάτι κάναμε καλά. Δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι 18 χρόνια. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι θα πουν οι άλλοι. Μπορεί κι εμείς να μην περιμέναμε να χωρίσουμε. Δεν μπορεί να τα έκανα όλα σωστά στον γάμο μου. Κάτι δεν θα προσέφερα και δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία

Μετά από 18 χρόνια παντρεμένος είναι δύσκολο ξαφνικά να είσαι μόνος και όταν ξυπνάς να μιλάς με το σκύλο σου. Από την παλιά μου ζωή μου λείπει να σηκώνομαι και να φιλάω το παιδί μου».