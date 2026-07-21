Γιάννης Αϊβάζης: Η επίσημη αποκάλυψη της συντρόφου του - Η Κρητικιά που του έκλεψε την καρδιά

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης υπέγραψαν το συναινετικό τους διαζύγιο τον Ιούλιο του 2025. Ο χωρισμός τους είχε γίνει γνωστός τον Αύγουστο του 2024. Η Μαρία Κορινθίου άλλαξε σελίδα μετά από το διαζύγιο, έχοντας κλείσει όλες τις εκκρεμότητες, και αμέσως μετά από την υπογραφή ανάρτησε την πρώτη κοινή της φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση.

Τώρα είναι η σειρά του Γιάννη Αϊβάζη να «επισημοποιήσει» τη σχέση του με την Κρητικιά Νατάσα Καμπουράκη. Και ο ηθοποιός προτίμησε να το κάνει μέσω του Instagram με μία φωτογραφία της από την παραλία.

Η γυναίκα που έχει κερδίσει την καρδιά του ηθοποιού ζει μόνιμα στα Χανιά, όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

Είναι 32 ετών, μητέρα ενός μικρού αγοριού και απόφοιτη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η σχέση τους εξελίσσεται συνεχώς, προτιμώντας μέχρι σήμερα να διατηρούν χαμηλούς τόνους. Το ζευγάρι είχε περάσει μαζί και τις ημέρες του Πάσχα στην Κρήτη.

Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιάννης Αϊβάζης είναι αρκετή για να κατλάβουν όλοι ότι ζουν μια ευτυχισμένη περίοδο.