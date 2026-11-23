Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του συνεχίζουν να επενδύουν στην κοινωνική προσφορά, διευρύνοντας το φιλανθρωπικό τους έργο στις ΗΠΑ. Νέος σταθμός για το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) είναι το Μαϊάμι, όπου η οικογένεια του Έλληνα σταρ του NBA σχεδιάζει να αναπτύξει νέες δράσεις και συνεργασίες με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Την επέκταση της δραστηριότητας του ιδρύματος στην πόλη της Φλόριντα ανακοίνωσε το ίδιο το CAFF μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφία από το Kaseya Center, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα που σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας Αντετοκούνμπο.

«Μαϊάμι, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα σε αποκαλούμε σπίτι μας. Μέσα από το οικογενειακό μας ίδρυμα, το Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), ανυπομονούμε να ακούσουμε, να μάθουμε και να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που ήδη προσφέρουν τόσα πολλά σε αυτή την κοινότητα. Με αφορμή τη φετινή ημέρα προσφοράς Give Miami Day, βοηθήστε μας να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη του έργου του CAFF στο Μαϊάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του να διευρύνουν το κοινωνικό αποτύπωμα του ιδρύματος, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες προσφοράς και υποστήριξης για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας Αντετοκούνμπο

Η κοινωνική προσφορά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Το Charles Antetokounmpo Family Foundation δημιουργήθηκε στη μνήμη του πατέρα της οικογένειας, Τσαρλς Αντετοκούνμπο, και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την ισότητα των ευκαιριών.

Οι δράσεις του ιδρύματος αναπτύσσονται σε τρεις χώρες που συνδέονται άμεσα με την οικογενειακή ιστορία: την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νιγηρία.

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του είναι η Antetokounmpo Academy, ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε παιδιά από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά καλλιεργούν σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αυτοπεποίθηση.Οι υποτροφίες και η στήριξη της εκπαίδευσης.

Το ενδιαφέρον της οικογένειας δεν περιορίζεται στον αθλητισμό, καθώς σημαντικό μέρος των πρωτοβουλιών της αφορά και την εκπαίδευση. Σε συνεργασία με αμερικανικό κολέγιο στην Ελλάδα προβλέφθηκε η χορήγηση υποτροφιών σε νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και πρόσφυγες. Σύμφωνα με τον απολογισμό του CAFF, οι υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί ανέρχονται συνολικά σε 40, ενώ παράλληλα υλοποιούνται προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης.

Η ιδιαίτερη σύνδεση με τη Νιγηρία

Ξεχωριστή θέση στο φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας έχει και η Νιγηρία, η πατρίδα των γονιών των αδελφών Αντετοκούνμπο. Μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς όπως το GEANCO Foundation και το WorldServe International, το οικογενειακό ίδρυμα έχει στηρίξει πρωτοβουλίες που αφορούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη δημιουργία και ενίσχυση υποδομών, αλλά και την εξασφάλιση καθαρού νερού.