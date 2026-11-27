Θα μπορούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να βρεθεί κάποια στιγμή στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας; Μπορεί ο ίδιος να μην έχει εκφράσει κάποια τέτοια πρόθεση, ωστόσο το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές μιας αγοράς προβλέψεων που παρακολουθεί το ενδεχόμενο ανάδειξης του επόμενου πρωθυπουργού της χώρας.

Η έκπληξη βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Greek Freak εμφανίζεται στην ίδια λίστα με πολιτικά πρόσωπα που έχουν διατελέσει ή διατελούν στην ηγεσία κομμάτων, παρότι ο ίδιος δεν έχει αναλάβει ποτέ πολιτικό ρόλο ούτε ηγείται κάποιου κομματικού σχηματισμού.

Ποιοι εμφανίζονται στη λίστα της Polymarket

Στην κορυφή των εκτιμήσεων της Polymarket βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ποσοστό 70%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 7%. Στη συνέχεια, με ποσοστό 2% εμφανίζονται ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Το αξιοπερίεργο, ωστόσο, είναι ότι στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συγκεντρώνοντας επίσης 2%, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και δεν ηγείται κάποιου κόμματος. Μάλιστα, το ποσοστό του εμφανίζεται υψηλότερο από εκείνο της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού, οι οποίες βρίσκονται επικεφαλής πολιτικών σχηματισμών και επιδιώκουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.

Τι είναι η Polymarket

Η Polymarket είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς πλατφόρμες αγορών προβλέψεων (prediction markets), στην οποία οι χρήστες συναλλάσσονται με βάση τις εκτιμήσεις τους για την πιθανότητα να συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα. Οι αγορές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την πολιτική και τις εκλογές μέχρι τον αθλητισμό και την οικονομία.

Μαζί με την αμερικανική ανταγωνίστριά της, Kalshi, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι ενδείξεις των αγορών της αποτυπώνουν τις θέσεις όσων συμμετέχουν σε αυτές και μεταβάλλονται ανάλογα με τις συναλλαγές, χωρίς να αποτελούν δημοσκοπήσεις ή επίσημες προβλέψεις εκλογικού αποτελέσματος.