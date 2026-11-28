Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά ο κορυφαίος των Χιτ στην σπουδαία νίκη επί των Νικς στην Νέα Υόρκη, καταγράφοντας ένα.. αρχοντικό double-double.

Αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού και στο περιθώριο ερώτησης που δέχτηκε, ο «Greek Freak» σχολίασε την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Γεωργία εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα και την επιθυμία του να επιστρέψει στην ομάδα, εφόσον εκείνη προκριθεί.https://www.flash.gr/giannis-antetokounmpo

Παράλληλα, μίλησε και για την αγάπη που λαμβάνει από την Νιγηρία, λέγοντας πως θέλει να κάνει περήφανους όσους στήριξαν τον ίδιο και την οικογένειά του καθ΄όλη την διάρκεια της μέχρι στιγμής καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την ήττα: «Είναι δύσκολο. Προφανώς είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους και απομένουν 50 δευτερόλεπτα, νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Πάντα προσπαθώ να μένω συνδεδεμένος με την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι αδέρφια μου.»

Για το τι τους είπε μετά την ήττα: «Είναι ιδιωτικό και δεν θα ήθελα να το πω. Αλλά προφανώς, όπως είδατε κι εσείς ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν. Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι την Κυριακή παίζουν με την Ισπανία. Μετά ελπίζω να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην Ουκρανία και στη συνέχεια στη Γεωργία. Και φυσικά, εύχομαι να ήμουν εκεί.»

Greek NT surprisingly lost at home vs Georgia in #FIBAWC qualifiers with a tough upcoming away game vs Spain which, if lost, might bury Greece too deep



Asked if is looking forward to go (to #FIBAWC in Qatar next summer), Giannis says:



If… not if… when they qualify, yes!” pic.twitter.com/otnScokRsB — Darko Dželetović (@DarkoBasketball) November 28, 2026

Για το αν ανυπομονεί να επιστρέψει: «Όταν προκριθούν, ναι».

Για την αγάπη που την δείχνουν οι άνθρωποι από τη Νιγηρία: «Νιώθω καλά. Ξέρεις, νιώθω καλά. Προφανώς, τα καλοκαίρια παίζω με την εθνική ομάδα της Ελλάδας, αλλά η αγάπη που μου έχουν από την πρώτη μέρα δεν έχει φύγει, θέλω να κάνω περήφανους όλους τους Νιγηριανούς. Έχουν παρακολουθήσει το ταξίδι μου, στηρίζουν εμένα και την οικογένειά μου και όταν έχω την ευκαιρία να πηγαίνω εκεί, μου δείχνουν πάντα την αγάπη τους.»