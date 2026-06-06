Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απολαμβάνει τις διακοπές του στο Μονακό με τη σύζυγό του

Μετά το τέλος της σεζόν στο Nba, τη παρακολούθηση των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων στη Euroleague, το Final 4 της Αθήνας, την επίσκεψή του στον φίλο του Ρίτσαρντ Σιάο στη Θεσσαλονίκη και τη βόλτα του στην Βουδαπέστη για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, ο Έλληνας σταρ είπε να αφήσει για λίγο εκτός το μπάσκετ και να απολαύσει τις διακοπές του στο Μονακό με τη σύζυγό του.

Μάλιστα έκανε μια όμορφη ανάρτηση με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί πάνω στο ανοιχτό πούλμαν που τους έκανε βόλτα στο σιρκουί.