Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Έχω ακούσει να λένε γιατί είναι με τη γυναίκα του και όχι με δέκα μοντέλα»

Σε μια από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθηκε σε όλα όσα έχει ακούσει να λένε κατά καιρούς για εκείνον.

«Πραγματικά, σκεφτόμουν ότι θα είμαι στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα», είπε αρχικά ο μπασκετμπολίστας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη γυναίκα του, Μαράια. «Έχω ακούσει να λένε γιατί ο Γιάννης είναι εδώ με τη γυναίκα του, θα μπορούσε να είναι με ένα μοντέλο, να είναι με δέκα μοντέλα… Παιδιά είμαι με τη γυναίκα μου!»

«Είμαι ένας μαύρος Έλληνας»

«Σκεφτόμουν, γιατί δεν έχω διαβατήριο και ταυτότητα; Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, ένιωθα σαν να μην ταίριαζα… Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δεν τους λένε Αντετοκούνμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα», είπε στο διαδικτυακό AnesTea the podcast, ένα μικρό απόσπασμα από την οποία μεταδόθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».