Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αινιγματική ανάρτηση του «Greek Freak» για το μέλλον του

Με την προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA να εκπνέει το βράδυ της Πέμπτης (5/2), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων, με τις συζητήσεις για το μέλλον του να έχουν πάρει.. φωτιά.

Οι πληροφορίες που θέλουν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να καταθέτουν μια πληθωρική πρόταση στο Μιλγουόκι, περιλαμβάνοντας τους Γκριν, Κουμίνγκα, Ποντζιέμσκι και επιλογές πρώτου γύρου στα draft, έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, ενώ στο «κυνήγι» φέρονται να βρίσκονται επίσης οι Χιτ και οι Τίμπεργουλβς.

Εν μέσω αυτού του οργασμού φημών και ενώ αναρρώνει από τραυματισμό, ο Έλληνας σούπερ σταρ πρέβη σε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media. «Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, τροφοδοτώντας περαιτέρω τα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από τους Μπακς.

Με τα «ελάφια» να βρίσκονται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, οι επόμενες ώρες θα καθορίσουν αν ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι ή αν θα αλλάξει περιβάλλον, σε μια ανταλλαγή που αν πραγματοποιηθεί θα είναι σίγουρα από τις πιο μεγάλες στην ιστορία του ΝΒΑ.