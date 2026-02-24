Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινητική στιγμή με μικρό θαυμαστή του που νίκησε τον καρκίνο (vid)

Mια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Τορόντο Ράπτορς, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον εξάχρονο Μέισον, έναν μικρό του θαυμαστή που πρόσφατα νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, βλέποντας τον μικρό Μέισον να τον περιμένει, τον πλησίασε και αντάλλαξαν ένα «high-five», σε μια κίνηση που σίγουρα θα θυμάται ο μικρός φίλος των «ελαφιών».

Η δύναμη με την οποία ο Μέισον χτύπησε το χέρι του «Greak Freak» έγινε αφορμή για ένα χιουμοριστικό σχόλιο από τον ίδιο τον παίκτη.

Όταν μια δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο μικρός «έχει πολλή δύναμη», ο Αντετοκούνμπο απάντησε αστειευόμενος: «Με τη δύναμή του, θα με αφήσει εκτός δράσης για άλλες έξι εβδομάδες», αναφερόμενος στον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και τον έθεσε εκτός μάχης σε ακόμη μια αναμέτρηση, αυτή τη φορά απέναντι στους Ράπτορς.