Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεκαθαρίζει το μέλλον του στους Μπακς - Πότε είναι η τελική διορία

Ο Τέιλορ Τζέκινς είναι ο νέος προπονητής των Μιλιγουόκι Μπακς, μετά την λύση της συνεργασίας με τον Ντοκ Ρίβερς.

Ο General Manager του franchise, Τζον Χορστ και ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, ο Τζίμι Χάσλαμ έκαναν την παρουσίαση του καινούργιου προπονητή. Το ενδιαφέρον όμως, ήταν και πάλι στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Χάσλαμ να παρουσιάζει το πλάνο που υπάρχει ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Η διορία των Μπακς

Η πλευρά των «Ελαφιών» ξεκαθαρίζει ότι για πρώτη φορά υπάρχει χρονοδιάγραμμα ώστε να καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν θα συνεχίσει ή όχι την καριέρα του στους Μπακς.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ομάδας ο στόχος του franchise είναι μέχρι το draft του NBA (23 Ιουνίου) να υπάρξει οριστική απόφαση.

Bucks Co-Owner Jimmy Haslam Wants Giannis Antetokounmpo's Future Resolved Before NBA Draft https://t.co/MKcGALfg3c — RealGM (@RealGM) May 7, 2026

Σε περίπτωση που ο Αντετοκούνμπο παραμείνει στο Μιλιγουόκι θα υπογράψει uper-max επέκταση συμβολαίου (αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων).

Ο λόγος πίσω από τον χρονικό περιορισμό

Με την έλευση του νέου προπονητή ξεκινάει ο σχεδιασμός της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, γι΄αυτό και «υποχρεώνει» τον Έλληνα σούπερ σταρ να αποφασίσει σύντομα. Σε περίπτωση ανταλλαγής του Γιάννη, η ομάδα αποκτάει πολύτιμες επιλογές στο draft και μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά.

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του.

Και νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν. Οπότε, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού.

Και ο Τζον, ο Τέιλορ, μαζί με τον συνιδιοκτήτη Γουές Έντενς κι εμένα, θα πάρουμε αυτή την απόφαση, και καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα αυτής της απόφασης».

Μάλιστα σύμφωνα με το ESPN ο Αντετοκούνμπο τις προηγούμενες φορές είχε ρόλο στις συζητήσεις για την επιλογή του προπονητή, αλλά για τον Τζέκινς δεν υπήρξε καμία επαφή. Ο προπονητής των Μπακς ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους μίλησαν μετά την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλιγουόκι.