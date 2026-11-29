Ποιοι άνθρωποι καταλαμβάνουν σήμερα τον χώρο της δημοσιότητας και ποιοι παραμένουν στην αφάνεια, παρά την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύονται στη ζωή τους; Ο Γιάννης Μπέζος έθιξε με τον χαρακτηριστικό του αιχμηρό λόγο το ζήτημα των προτύπων που αναδεικνύει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, ο καταξιωμένος ηθοποιός σχολίασε την ευκολία με την οποία πρόσωπα αμφιλεγόμενης συμπεριφοράς αποκτούν αναγνωρισιμότητα.

«Έχουμε την τάση να κάνουμε φίρμες όποιον απατεώνα και κομπογιαννίτη έρθει στο προσκήνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η εικόνα που προβάλλεται δημόσια δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

«Είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια»

Ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να εκφράσει δημόσια τις απόψεις του, εξήγησε γιατί θεωρεί υποχρέωσή του να μιλά με ειλικρίνεια, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν οι τοποθετήσεις του.

«Είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια. Αλλιώς θα ήμουν ανακόλουθος», σημείωσε ο ηθοποιός, συνδέοντας τη στάση του με την ευθύνη που έχουν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες απέναντι στους νεότερους και το παράδειγμα που οφείλουν να τους δίνουν.