Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιάννης Δραγασάκης - Επιστροφή στη Βουλή με μήνυμα για την Αριστερά

Την επιστροφή του στη Βουλή σηματοδότησε η σημερινή (08/06) ορκωμοσία του Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα που άφησε κενή η Έφη Αχτσιόγλου μετά την παραίτησή της.

Σε δήλωσή του μετά την ορκωμοσία του στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο» τόσο για τη χώρα όσο και για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ενώ έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δραγασάκης σημείωσε ότι στόχος του είναι να συμβάλει, «στο μέτρο των δυνάμεών του», στην ανάδειξη των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις λαϊκές τάξεις και τη νέα γενιά.

Έμφαση στη συνεννόηση της Αριστεράς

Παράλληλα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε πολιτικό στίγμα για τον ρόλο που σκοπεύει να διαδραματίσει από τα έδρανα των ανεξάρτητων βουλευτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο.

Όπως ανέφερε, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς θα επιδιώξει να συμβάλει «στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου», με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας «αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα», σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η δήλωση Δραγασάκη



«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά.

Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά.

Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα».

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Δραγασάκη: