Γιάννης Γαλάτης: «Πουλάω την πολυκατοικία για να μπορέσω να συντηρήσω 22 οικογένειες που φροντίζω»

Ο Γιάννης Γαλάτης μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για μια πώληση που ετοιμάζει να κάνει σε μια πολυκατοικία ιδιοκτησίας του στη Ραφήνα. Ο λόγος είναι ότι χρειάζεται χρήματα άμεσα, όχι επειδή περνά κάποια οικονομική δυσκολία ο ίδιος, αλλά γιατί βοηθάει αρκετές οικογένειες της περιοχής στο να επιβιώσουν.

Από την πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου θα προκύψει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και έτσι ο γνωστός σχεδιαστής θα μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει αυτή την οικονομική στήριξη στους συνανθρώπους του που τον έχουν ανάγκη. «Πουλάω την πολυκατοικία στη Ραφήνα για να μπορέσω να συντηρήσω μερικές οικογένειες. Είναι είκοσι δύο οικογένειες και τις φροντίζω κάθε τόσο. Σε αυτές προσφέρω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο».

Σπίτι μουσείο

Ο Γαλάτης εξέφρασε και το παράπονό του επειδή τα κανάλια τον έχουν ξεχάσει, ενώ μίλησε και για το ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι του. «Μην ξεχνάτε τους καλλιτέχνες που διέπρεψαν και χάρισαν σε όλη την Ελλάδα πολλά. Το σπίτι όπου μένω τώρα θα το κάνω οπωσδήποτε μουσείο. Πρόσφατα γλίστρησα στην είσοδο και έπεσα. Ευτυχώς δεν πίνω και δεν καπνίζω, τα κόκκαλά μου είναι τόσο δυνατά που δεν έπαθα τίποτα».

Γέννηση εν πλω

Ο σχεδιαστής θυμήθηκε την ιστορία που του έχουν πει για το πώς ήρθε στη ζωή. Η μητέρα του ήταν έγκυος με δίδυμα και τα μωρά ήρθαν στον κόσμο εν πλω. «Η μητέρα μου ήταν έγκυος και ήθελε όλα της τα παιδιά -και τα εννέα- να γεννηθούν τη Μύκονο. Δεν πρόλαβε όμως να μας γεννήσει στο νησί και έτσι γεννήθηκαμε στο πλοίο. Μετά μας έβγαλαν και μας ακούμπησαν σε ένα παλιό μαρμάρινο τραπέζι και από κει μας πήγαν στο αρχοντικό της μητέρας μου, τη λεγόμενη Φάμπρικα».