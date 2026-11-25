Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου του σκηνοθέτη Γιάννη Ιορδανίδη, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο μέσα από την πολυετή παρουσία του στη σκηνή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι ο σκηνοθέτης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή την προηγούμενη ημέρα.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις σημαντικές απώλειες που μετρά ο καλλιτεχνικός κόσμος μέσα στο 2026, αποχαιρετώντας με λίγα λόγια τον σπουδαίο δημιουργό.

«Το 2026 μας παίρνει πολλούς αξιόλογους κι αγαπημένους! Ο Γιάννης Ιορδανίδης ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών, Έλληνας από την Αλεξάνδρεια από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσα μας… Καλό ταξίδι Γιάννη…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Από το Κάιρο και τη Σορβόννη στις μεγάλες θεατρικές σκηνές

Γεννημένος στο Κάιρο της Αιγύπτου, ο Γιάννης Ιορδανίδης ήταν γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ιορδανίδη. Η σχέση του με το θέατρο ξεκίνησε σε ηλικία μόλις πέντε ετών, όταν άρχισε να συμμετέχει σε παραστάσεις της ελληνικής παροικίας.

Το 1962 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη, από την οποία αποφοίτησε με άριστα, αποσπώντας το βραβείο «Αιμίλιος Βεάκης».

Η αγάπη του για το θέατρο τον οδήγησε στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου, με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης, πραγματοποίησε ανώτατες σπουδές θεατρολογίας και νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής συνεργάστηκε με τον θίασο του Δημήτρη Χορν, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και σημαντικές θεατρικές σκηνές του εξωτερικού.

Εκτός από τη σκηνοθεσία και την υποκριτική, ασχολήθηκε με τη μετάφραση και τη διδασκαλία, μεταφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές ηθοποιών. Στο ενεργητικό του είχε περισσότερες από 100 σκηνοθεσίες παραστάσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων, από το κλασικό μέχρι το σύγχρονο θεατρικό ρεπερτόριο.