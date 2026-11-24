Στη Νέα Υόρκη βρίσκονται αυτές τις ημέρες ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα, απολαμβάνοντας τη διαμονή τους στο πολυτελές διαμέρισμά τους στο εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα Plaza, με θέα στο Σέντραλ Παρκ. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τρίτη 24/1, ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα μετά την παραμονή τους στη Νέα Υόρκη, ετοιμάζονται για τον επόμενο προορισμό τους που δεν είναι άλλος από την Καραϊβική.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα φετινά εορταστικά σχέδια αναμένεται να έχει η νέα θαλαμηγός της οικογένειας, με το όνομα «Μπελίτα», το οποίο θα αναχωρήσει από την Ανκόνα της Ιταλίας και να διασχίσει τον Ατλαντικό, προκειμένου να βρεθεί στην Καραϊβική. Εκεί αναμένεται να επιβιβαστεί η οικογένεια για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της, επιλέγοντας έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.