Τη δική του θέση για τις κατηγορίες που φέρονται να του αποδίδονται στην υπόθεση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, την οποία ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διατύπωσε ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τις σημερινές εξελίξεις.

Ο κ. Κουρτάκης αρνείται ότι έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή ότι έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, ενώ χαρακτηρίζει τις κατηγορίες που του αποδίδονται «έωλες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν. Γιάννης Κουρτάκης».