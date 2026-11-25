Μια σημαντική στιγμή για την επιχειρηματική του πορεία γιόρτασε στη Νέα Υόρκη, ο Γιάννης Κούστας, έχοντας στο πλευρό του τις δύο μικρότερες κόρες του. Ο γνωστός εφοπλιστής βρέθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας πάτησε το κουμπί για την έναρξη της συνεδρίασης, με τις δύο κόρες του να τον συνοδεύουν στο μπαλκόνι του Χρηματιστηρίου. Τα δύο κορίτσια βρέθηκαν ξανά στο πλευρό του λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε στο κανάλι του χρηματιστηριακού οργανισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό» του Αντ1, πλάι του σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή βρέθηκε και η σύζυγός του, Δήμητρα Κούστα, ενώ στους εορτασμούς για την επέτειο συμμετείχαν δύο στενοί φίλοι του ζευγαριού, η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης.

«Σας ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Γιορτάζουμε 20 χρόνια από την εισαγωγή της εταιρείας μας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Είκοσι χρόνια που μοιάζουν πραγματικά με έναν αιώνα, αν αναλογιστεί κανείς όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο διάστημα αυτό», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Κούστας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πω σήμερα ότι η Danaos είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία πλοιοκτησίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με περισσότερα από 120 πλοία εν ενεργεία και νέες παραγγελίες πλοίων. Ατενίζουμε το μέλλον με εξαιρετική αισιοδοξία και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι λαμπρό. Ελπίζουμε, μάλιστα, να γιορτάσουμε εδώ και τα 40 χρόνια παρουσίας μας», πρόσθεσε.