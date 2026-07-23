Γιάννης Κρητικός: «Έχει τύχει να με ερωτευτεί κοπέλα επειδή έπαιζα λύρα, μετά όμως άλλαξε γνώμη»

Ο Γιάννης Κρητικός ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐς Νέγκα για τη συμμετοχή του στη Γη της Ελιάς, την απόφασή του να γίνει λυράρης, το πώς του έβγαλαν το συγκεκριμένο επίθετο, αλλά και την επιτυχία που έχει στις γυναίκες.

«Ξαφνικά βρίσκομαι στην Κρήτη και με φωνάζουν όλοι Πότη! Ήταν πέντε χρόνια η σειρά. Δεν μου έχει πει κανείς ότι δεν εκπροσώπησα τους Κρητικούς επάξια. Δεν είχα κάποια τέτοια εκδήλωση παραπόνων. Στα κοινωνικά δίκτυα γράφουν πολλά σχόλια. Περισσότερο με στεναχώρησε κάποτε που κάποιοι μέσω της ανωνυμίας τους, στα πρώτα βήματά μου -που είχα βγάλει κάποιες πιο εμπορικές μαντινάδες, δεν είχα δηλαδή υπηρετήσει το κρητικό τραγούδι αυστηρά- μου έγραφαν να πάθω μια αρρώστια και είχε στεναχωρηθεί η μαμά μου.

Ο κάθε άνθρωπος μέσα από την ανωνυμία του μπορεί να έχει και δικά του προβλήματα και αυτό να εκφράζει. Με στεναχωρεί περισσότερο, όχι μόνο για εμένα που το διαβάζω, με στεναχωρεί για εκείνον. Δηλαδή, σκέφτομαι τι τραβάει η ψυχούλα αυτού του ανθρώπου για να μπει και να γράψει αυτό το πράγμα για οποιονδήποτε, όχι για εμένα. Για να φτάσει κάποιος να καταριέται ή να βρίζει και να εύχεται να αρρωστήσει κάποιος, νομίζω ότι δεν έχει σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να το πάθει ο συνάνθρωπός του, ο πατέρας του. Δηλαδή, δεν το κάνει δικό του και το ρίχνει σαν κατάρα σε κάποιον άλλο».

«Τζαγκαράκης είναι το κανονικό μου το επίθετο»

«Πριν από 23 χρόνια στα πρώτα μου χρόνια στην Αθήνα, ήμασταν σε μία μπουάτ κάπου στη Συγγρού με τον Νίκο Νομικό και τον Μιχάλη Δημητριάδη. Ως πιτσιρικάς κι εγώ συμμετείχα σε όλο αυτό μουσικά και στη φωτογράφηση κρατούσα τη λύρα. Πώς το λένε το παιδί που κρατούσε τη λύρα, ρωτούσαν, γιατί έφυγα εγώ να πάω στην πρόβα, είναι ο Κρητικός, είπαν και έγραψαν Γιάννης Κρητικός. Τους λέω παιδιά δεν είμαι ο Πάριος να με γράφετε έτσι. Τζαγκαράκης είναι το κανονικό μου το επίθετο.

Είμαι 100% Κρητικός. Η κουζουλάδα είναι η τρέλα, την οποία τη φέρω από πολύ μικρή ηλικία. Δεν μπορώ να την αποβάλλω από πάνω μου. Σε κάθε στιγμή δηλαδή και στα άσχημα μου βγαίνει ένα κομμάτι τρέλας, κουζουλάδας που τη μεταφράζω εγώ».

«Οι κιθαρίστες τραβάνε περισσότερο τα φώτα»

«Ο πατέρας μου δεν την ήθελε και πάρα πολύ τη λύρα. Έλεγε τώρα λυράρη, θα το κάνω το παιδί να πηγαίνει στα γλέντια, να παίζει, να ξενυχτάει. Και τελικά εγώ έκανα αυτό που δεν ήθελε. Θεωρώ ότι μια έθνικ μουσική, μια έθνικ παράδοση, φέρει στοιχεία ροκ μέσα, μόνο και μόνο από το ηχόχρωμα και τα λαούτα, αυτός ο οξύς ήχος που βγάζουν μαζί με τη λύρα.

Τη λύρα τη θεωρώ σέξι, δεν σκέφτηκα όμως ότι θα με γουστάρουν τα κορίτσια. Νομίζω ότι τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι κιθαρίστες. Εκείνοι τραβάνε περισσότερο τα φώτα και το ενδιαφέρον στο να βρουν σύντροφο μέσα από τη μουσική τους. Έχει τύχει να με ερωτευτεί κοπέλα επειδή με έβλεπε να παίζω και νομίζω ότι μόνο γι’ αυτό με ερωτεύτηκε. Μετά που με γνώρισε καλύτερα πρέπει να άλλαξε γνώμη. Τα φώτα πάντα νομίζω ότι δίνουν λίγο παραπάνω γοητεία, το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά έχει τύχει αρκετές φορές σε εμφανίσεις να δείξει κάποιος άνθρωπος παραπάνω τον θαυμασμό του στο πρόσωπό μας.

Έχουν γράψει, Γιάννη σε παντρεύομαι, σε χαρτάκι. Όταν παίζω κοιτάζω παντού, κοιτάζω την ψυχολογία του κόσμου, ειδικά όταν έχω και κάποιο πείραγμα με μαντινάδες. Προσπαθώ λίγο να τους ψυχολογήσω».