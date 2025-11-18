Γιάννης Μαδερφάκης: Ο πρώτος AI λαϊκός τραγουδιστής στην Ελλάδα κάνει «πρεμιέρα» και φέρνει θύελλα

Ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Με την τεχνητή νοημοσύνη να επεκτείνεται ταχύτατα και στο χώρο της μουσικής διεθνώς, με τραγουδιστές φτιαγμένους από AI να κάνουν ήδη επιτυχία, με συγκροτήματα που κυριολεκτικά... δεν υπάρχουν να έχουν ήδη το κοινό τους και να κατακτούν τις πρώτες θέσεις στα μουσικά charts, η Ελλάδα δεν επρόκειτο να μείνει πίσω.

Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εδώ και καιρό για διάφορα «πειράματα» και στην ελληνική μουσική -για παράδειγμα διάφοροι Youtubers συνδυάζουν τις φωνές μεγάλων ερμηνευτών με τραγούδια που δεν έχουν πει ποτέ- αλλά και στη δημιουργία βιντεοκλίπ.

Τώρα όμως το ελληνικό κοινό ετοιμάζεται να υποδεχτεί και τον πρώτο AI λαϊκό τραγουδιστή ως «ολοκληρωμένη» περσόνα.

Ονομάζεται Γιάννης Μαδερφάκης και έχει ήδη προφίλ σε όλα τα social. Ακόμα περισσότερο, έχει ήδη έτοιμο τραγούδι με τίτλο «Θα με θέλεις πίσω» που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου «σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες».

Μια μικρή γεύση με το ρεφρέν μπορούμε να πάρουμε από αναρτήσεις του... Γιάννη Μαδερφάκη στο Instagram και στο TikTok. Μάλιστα, ήδη εκεί υπάρχουν σχόλια που «ξεχειλίζουν» ανυπομονησία.

Το πρώτο teaser είναι ενδεικτικό. Με μουσική που παραπέμπει σε μια -αμήχανη παρά το ότι είναι μάλλον εντελώς μηχανική- μίξη των κλασσικών λαϊκών (εμπορικών) επιτυχιών και στίχους: «Θα με θέλεις πίσω μα δεν θα τολμάς, η καρδιά σου ραγισμένη κι η σκέψη σου σε μας...».

«Δρόμοι που περπατήσαμε μαζί θα σου φέρουν αναμνήσεις», ακούγεται σε ένα άλλο teaser και σίγουρα η πρωτοτυπία δεν είναι το «δυνατό σημείο» της τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον προς το παρόν.

@giannismaderfakis Γιάννης Μαδερφάκης — ο πρώτος AI λαϊκός τραγουδιστής στην Ελλάδα. Debut single “Θα Με Θέλεις Πίσω” — 21/11. Pre-save στο link στο bio. ❤️‍🔥 GiannisMaderfakis laiko greekmusic AIartist 2111 ♬ πρωτότυπος ήχος - Giannis Maderfakis_official - Giannis Maderfakis_official

Η δουλειά πίσω από αυτήν την AI περσόνα δείχνει αρκετή προετοιμασία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της. Ίσως βέβαια δεν έχει και τόση σημασία. Σίγουρα είναι μια εξέλιξη που θα συζητηθεί, όχι μόνο στο χώρο της μουσικής.

Είναι δύσκολο πάντως να αποφύγει κανείς ένα αίσθημα δυστοπίας...