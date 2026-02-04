Γιάννης Μπέζος: «Η ελληνική τηλεόραση είναι μια τρομερή κλειδαρότρυπα και ψευτοχαρούμενη χωρίς λόγο»

Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης έδωσε ο Γιάννης Μπέζος και μίλησε μεταξύ άλλων για την τα δελτία ειδήσεων και την ελληνική τηλεόραση υποστηρίζοντας ότι τα δελτία είναι μονοθεματικά και οι πρωινές εκπομπές χαρούμενες χωρίς λόγο.

«Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα δελτία ειδήσεων, ο ηθοποιός δήλωσε: «Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά, πολλές φορές αρνητικά. Δεν σου δίνουν ας πούμε μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν στη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά.

Την ίδια ώρα ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως να μαθαίνεις από το διαδίκτυο ή να τα μαθαίνεις από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ».