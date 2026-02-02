Γιάννης Νιάρρος: «Ο γάμος έγινε μετά από 12 χρόνια σχέσης... είπαμε να το κάνουμε σαν πάρτι»

Τον Γιάννη Νιάρρο είχε καλεσμένο στην εκπομπή της η Φαίη Σκορδά και μίλησαν για την σειρά «Οι Αθώοι» που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις πριν ακόμα βγει στον αέρα, αλλά και για το ξεκίνημά του.

«Γούσταρα να κάνω κάτι με την υποκριτική, μου άρεσαν οι ταινίες. Είπα στη μητέρα μου ότι το ήθελα και πήγαμε σε οντισιόν. Είχα προτάσεις για την τηλεόραση, αλλά δεν είχα χρόνο και διάθεση, στο θέατρο διπλοδούλευα.

Ήταν ωραίο το σενάριο των «Αθώων», ήταν ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήταν το καλό παιδί ή ο ανώμαλος. Ο ρόλος είχε ένα challenge για μένα, δεν ήταν να παίξω τον γκόμενο. Είναι ένας ρόλος κόντρα. Πέρα από παράφορα ερωτευμένος, έχει σύνδρομο κατωτερότητας. Ήταν κινηματογραφική η αντιμετώπιση, με την έννοια του χρόνου, επίσης η φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Η Ελένη Ζιώγα φέρνει το σενάριο στον σημερινό θεατή με το δικό της μάτι» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή εξήγησε: «Η μακροχρόνια σχέση μου έχει δώσει τεράστια ισορροπία. Ο γάμος έγινε πάρα πολύ συνειδητά. Έγινε μετά από 12 χρόνια που είμαστε σε σχέση και είπαμε να το κάνουμε σαν πάρτι τώρα για να γελάσουμε. Ήρθε η γιαγιά, πήγαμε στο χωριό και τα λοιπά… Πρώτη φορά είδα τη γιαγιά μου να δακρύζει. Σοβαρή κατάσταση…».

Και συμπλήρωσε: «Δεν αποφεύγουμε να δουλέψουμε μαζί. Δουλεύουμε, το έχουμε κάνει στη ζωή μας, αλλά δεν τυχαίνει πολύ συχνά και εντάξει είναι και ωραίο να μην είσαι όλη μέρα με τον άλλον. Να σου λείψει λίγο ρε παιδί μου, να πεις να γυρίσω σπίτι».