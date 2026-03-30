Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν είχα υποχρέωση για πόθεν έσχες - Θα είμαι ξανά υποψήφιος

Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση προχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, απαντώντας στο θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για «δημόσιο κατακρεούργηση» χωρίς ο ίδιος να έχει λάβει επίσημα το πόρισμα εδώ και δύο μήνες, ενώ ξεκαθάρισε πως βάσει νομικών γνωμοδοτήσεων δεν είχε υποχρέωση υποβολής «πόθεν έσχες».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ εστίασε ιδιαίτερα στον χρόνο δημοσιοποίησης των υποθέσεων, συνδέοντάς τες με κρίσιμες στιγμές για το συνδικαλιστικό κίνημα. «Η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν υπερασπιζόμουν στη Βουλή τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και η δεύτερη όταν αναγγείλαμε τη μεγαλύτερη σύμβαση στον επισιτισμό από το 2012», σημείωσε με νόημα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως αντί να ασκεί τα καθήκοντά του, αναγκάζεται να «τρέχει» για να υπερασπιστεί την υπόληψή του, ενώ διευκρίνισε πως δεν διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια τέτοιου ύψους που να δικαιολογούν τις κατηγορίες περί υπεξαίρεσης.

Η αυτονομία των συνδικάτων και η επόμενη μέρα

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του απέναντι στο πολιτικό σύστημα, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε πως τα συνδικάτα δεν πρέπει να είναι το «μακρύ χέρι» των κομμάτων. «Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα», ανέφερε, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή του στην αυτονομία της ΓΣΕΕ.

Παρά τις πιέσεις, δήλωσε κατηγορηματικά πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της Συνομοσπονδίας. «Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», κατέληξε, εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και την πεποίθηση ότι ο θεσμός της ΓΣΕΕ δεν θα πληγεί από την παρούσα κρίση.