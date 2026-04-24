Γιάννης Παπαχρήστου στο Delphi Forum: Το Υπερταμείο μετασχηματίζεται σε ενεργό επενδυτή και καταλύτη ανάπτυξης

Στον διευρυμένο ρόλο του Υπερταμείου ως μοχλού οικονομικής και κοινωνικής αξίας αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, στο Delphi Economic Forum.

Μιλώντας στο πάνελ με τίτλο «Building Geopolitical Muscle: How Companies and Organizations Turn Insights into Strategic Advantage», που διοργανώθηκε από τη BCG, ο κ. Παπαχρήστου παρουσίασε τη στρατηγική «3+1» που διέπει τη διαχείριση του πολυσχιδούς χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Όπως σημείωσε, οι τρεις βασικοί πυλώνες αφορούν στον μετασχηματισμό των θυγατρικών, την ανάπτυξη υποδομών και τις επενδύσεις στη Νέα Οικονομία, ενώ ο τέταρτος στην επιτάχυνση της ωρίμανσης και δημοπράτησης έργων στρατηγικής σημασίας μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (Project Preparation Facility – PPF).

Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των συγκοινωνιών (75% ηλεκτρικά λεωφορεία έως το 2027), στο φιλόδοξο εγχείρημα της χαρτογράφησης 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ και την αξιοποίηση 1.000 εξ’ αυτών και στην αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και των υπηρεσιών.

Ο μετασχηματισμός των θυγατρικών επιταχύνεται, με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τριετή στρατηγικά σχέδια, σαφή KPIs και κίνητρα εταιρικής διακυβέρνησης. Έμφαση δίνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ σε ένα έτος τοποθετήθηκαν 60 νέα μέλη στα ΔΣ.

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση κρίσιμων εθνικών υποδομών, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ αναμένεται η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το λιμάνι της Ελευσίνας.

Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (Hellenic Innovation and Infrastructure Fund – HIIF), τόνισε ότι αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μετεξέλιξη του Υπερταμείου σε Sovereign Wealth Fund, με στόχο την υλοποίηση συν-επενδύσεων σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας της Νέας Οικονομίας. Μέσω του Ταμείου αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο του PPF, το οποίο από το 2021 έχει διενεργήσει περισσότερους από 850 διαγωνισμούς, οδηγώντας σε συμβάσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά έχει αναλάβει έργα προς δημοπράτηση με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ.

Στη συζήτηση που διοργάνωσε η Ένωση Στελεχών Ανωτάτων Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) με τίτλο «Productivity Leap through Innovation, Human-Centric Organizations, Corporate Governance», ο κ. Παπαχρήστου ανέδειξε το χάσμα εκπαίδευσης–αγοράς ως κρίσιμο πρόβλημα ενώ τόνισε την ανάγκη άλματος παραγωγικότητας για σύγκλιση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. «Το άλμα παραγωγικότητας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: σύνδεση εκπαίδευσης–οικονομίας, ισχυρή διακυβέρνηση και εφαρμοσμένη καινοτομία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο, ευελιξία και αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα».

Η παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του στο πάνελ «Investment Strategies for an Unstable Era», όπου ανέδειξε τον μετασχηματισμό του Ομίλου σε ενεργό επενδυτή, μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επενδυτικών εργαλείων. Σε αυτή περιλαμβάνονται το HIIF, το επενδυτικό ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το PHAROS (AI Factory), το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, το επενδυτικό pipeline για τους επόμενους 18 μήνες περιλαμβάνει: