Γιάννης Παπαμιχαήλ: Εξηγεί γιατί δεν πήγε στο μνημόσυνο της Αλίκης - «Δεν έφερα πολλά λόγια»

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν παρευρέθηκε στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν την απουσία του.

Ο γιος της Αλίκης έχει επιλέξει να τιμά τη μητέρα του, μόνος του, σε χρόνο που εκείνος θέλει, μακριά από κάμερες και δημοσιογράφους. Έτσι λοιπόν μία μέρα μετά το μνημόσυνο, αλλά και τα γενέθλια της μητέρας του, ο Γιάννης έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διαχειρίζεται στο Instagram και έχει το όνομα της Αλίκης και έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ».