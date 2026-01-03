Γιάννης Σιτιλίδης στο flash: Η στρατηγική Τραμπ στη Βενεζουέλα και η σύγκρουση με Κίνα, Ρωσία, Ιράν

Η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα εισέρχεται σε νέα, κρίσιμη φάση, με την κυβέρνηση Τραμπ να επανακαθορίζει το δυτικό ημισφαίριο ως βασικό πεδίο εθνικής ασφάλειας.

Σε συνέντευξη του ανώτερου συνεργάτη Εθνικής Ασφάλειας στην Ουάσιγκτον και πρώην διπλωματικού συμβούλου, Γιάννη Σιτιλίδη (*), στον ανταποκριτή του flash.gr στις ΗΠΑ, Δημήτρη Σουλτογιάννη, αποκαλύπτονται οι ευρείες γεωπολιτικές προεκτάσεις των κινήσεων κατά του Μαδούρο, καθώς και η εμπλοκή Κίνας, Ρωσίας και Ιράν στην ενίσχυση του καθεστώτος.

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζει στοχευμένες επιχειρήσεις για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία, να ελέγξει κρίσιμες υποδομές και να περιορίσει την επιρροή ξένων δυνάμεων στη Λατινική Αμερική.

Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας;

Γ. Σ.: Τον Ιούλιο του 2025, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί τον Νικολάς Μαδούρο νόμιμο πρόεδρο, ούτε το καθεστώς του νόμιμη κυβέρνηση. Η θέση της Ουάσιγκτον είναι ότι ο Μαδούρο ηγείται της ναρκοτρομοκρατικής οργάνωσης «Cartel de los Soles», η οποία έχει καταλάβει το κράτος της Βενεζουέλας.



Ποιες είναι οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον του;

Γ. Σ.: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγγείλει εδώ και χρόνια κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία εις βάρος των ΗΠΑ, καθώς και για σοβαρά στρατιωτικά αδικήματα και παραβιάσεις που σχετίζονται με όπλα. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμεις της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) προχώρησαν στη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, με στόχο την έκδοσή τους στη Νέα Υόρκη.



Ποια είναι η ευρύτερη στρατηγική σημασία αυτών των εξελίξεων;

Γ. Σ.: Η επιχείρηση στο Καράκας εντάσσεται στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επαναπροσδιορίζει το δυτικό ημισφαίριο ως την κύρια περιοχή ανησυχίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ — από τη Νότια Αμερική έως τη Γροιλανδία και την Αρκτική. Κεντρικός στόχος είναι η απομάκρυνση του καθεστώτος Μαδούρο και των μηχανισμών καταστολής που το στηρίζουν.

Ο Γιάννης Σιτιλίδης (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ECONOMIST IMPACT/ΒΑΪΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ)

Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας στη Βενεζουέλα;

Γ. Σ.: Η Κίνα έχει στηρίξει ενεργά το καθεστώς Μαδούρο, παρέχοντας όπλα, συστήματα καταστολής ταραχών και ψηφιακής επιτήρησης για τον έλεγχο της πολιτικής διαφωνίας. Παράλληλα, χορήγησε δάνεια ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξασφαλίζοντας το 95% των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές.



Και η Ρωσία πώς εμπλέκεται;

Γ. Σ.: Η Μόσχα πούλησε μαχητικά αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα, έστειλε στρατιωτικούς εκπαιδευτές για την καταστολή της πολιτικής διαφωνίας και επένδυσε στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, ενισχύοντας τη στρατιωτική και οικονομική επιβίωση του καθεστώτος.



Ποια είναι η εμπλοκή του Ιράν και της Χεζμπολάχ;

Γ. Σ.: Η Τεχεράνη αξιοποίησε τη Χεζμπολάχ ως πληρεξούσιο μηχανισμό στήριξης του Μαδούρο, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και λειτουργία στρατοπέδων εκπαίδευσης τρομοκρατών σε βενεζουελάνικο έδαφος.



Υπάρχουν επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες;

Γ. Σ.: Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, διαδοχικές κυβερνήσεις στο Καράκας πούλησαν χιλιάδες βενεζουελάνικα διαβατήρια σε τρομοκράτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενώ άγνωστος αριθμός εξ αυτών φέρεται να εισήλθε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοιχτών συνόρων της κυβέρνησης Μπάιντεν.



Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον;

Γ .Σ.: Ο Λευκός Οίκος προετοίμαζε εδώ και καιρό στοχευμένες επιχειρήσεις κατά στρατιωτικών βάσεων και κρίσιμων υποδομών της Βενεζουέλας, ιδίως αεροπορικών και θαλάσσιων λιμένων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και ενεργειακών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων.



Ποιο είναι το πιθανό τελικό αποτέλεσμα;

Γ. Σ.: Το αποτέλεσμα δεν αναμένεται να γίνει άμεσα σαφές. Ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων στο δυτικό ημισφαίριο, την απομόνωση των καθεστώτων της Κούβας και της Νικαράγουας και μια ευρύτερη γεωστρατηγική νίκη απέναντι στην Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

* Ο Γιάννης Σιτιλίδης υπήρξε ανώτερος συνεργάτης Εθνικής Ασφάλειας στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής της Ουάσιγκτον και πρώην σύμβουλος Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (2006–2023).