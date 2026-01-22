Γιάννης Σπαλιάρας: «Μετά από τρία χρόνια σχέσης, η δημιουργία οικογένειας περνάει από το μυαλό μας»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του, το ενδεχόμενο απόκτησης ενός παιδιού με τη σύντροφό του, αλλά και τη συμμετοχή του σε μια διεθνή κινηματογραφική ταινία.

«Το καλοκαίρι η μητέρα μου πέρασε ένα πρόβλημα υγείας και πήγα στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Ήμουν ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, είχα αγχωθεί και αρκετά, μου είχε κοπεί λίγο η όρεξη. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια που μας ένωσε σαν οικογένεια και μας δυνάμωσε».

Έτοιμος για μπαμπάς

«Δεν με ενόχλησε που δημοσιοποιήθηκε η σχέση μου με τη Δήμητρα, πιθανόν να μην επέλεγα εγώ να δημοσιοποιήσω κάτι τέτοιο. Τώρα που είμαι σε σχέση, είμαστε πολύ καλά, συγκατοικούμε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό για μένα. Απολαμβάνω όμορφες στιγμές, περνάω καλά. Σαν ζευγάρι που μένει μαζί εδώ και τρία χρόνια, σίγουρα η δημιουργία οικογένειας περνάει από το μυαλό μας».

Στο Χόλιγουντ

«Θα παίξω σε μια διεθνή κινηματογραφική ταινία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πρώτη φορά θα δω τον εαυτό μου στο σινεμά, σε κινηματογραφική αίθουσα και σε χολιγουντιανή παραγωγή».

Ο «Καποδίστριας»

«Πολλοί κριτικοί “έθαψαν” την ταινία, αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε ότι κάποιος που κρίνει μια ταινία κρίνει την κινηματογράφηση και τη σκηνοθεσία, δεν κρίνει το έργο του Καποδίστρια γιατί εκεί υπήρξε μια παρεξήγηση από ότι είδα και στα σχόλια».