Ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο αγαπημένος ηθοποιός δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια εικόνα από την εποχή πριν γίνει ευρέως γνωστός στο κοινό.

Η ανάρτηση ξεχώρισε για τη νοσταλγική της διάθεση, καθώς ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Κάποτε μες τον χρόνο...», ενώ πάνω στην εικόνα έγραψε «Μια φορά κι έναν καιρό», δίνοντας έναν ακόμη πιο προσωπικό τόνο στη δημοσίευσή του.

Μια εικόνα από τα πρώτα του χρόνια

Στη φωτογραφία, ο Γιάννης Στάνκογλου ποζάρει χωρίς μπλούζα, με τζιν παντελόνι και μακριά μαλλιά, σε ένα καρέ από παλαιότερη φωτογράφισή του που αποτυπώνει μια διαφορετική περίοδο της ζωής και της καριέρας του.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε και από hashtags, ανάμεσά τους το #foreveryoung («για πάντα νέος»), ενισχύοντας το νοσταλγικό κλίμα της ανάρτησης.

Οι διαδικτυακοί φίλοι του αντέδρασαν αμέσως

Η φωτογραφία συγκέντρωσε γρήγορα δεκάδες σχόλια και likes, με πολλούς ακόλουθους του ηθοποιού να σχολιάζουν τη διαχρονική του γοητεία και να θυμούνται τις πρώτες του εμφανίσεις.

Ο Γιάννης Στάνκογλου επιλέγει συχνά να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, όμως αυτή τη φορά προτίμησε να ανοίξει το προσωπικό του φωτογραφικό αρχείο, χαρίζοντας στους θαυμαστές του μια εικόνα γεμάτη αναμνήσεις και νοσταλγία.