Γιάννης Στάνκογλου: «Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει show»

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και αναφέρθηκε στην κόντρα με τον Γιάννη Σμαραγδή, αλλά και στην ιδιοσυγκρασία του. «Βαριέμαι να είμαι μόνο κουλτουριάρης ή να είμαι μόνο mainstream. Μ’ αρέσει να πηγαινοέρχομαι. Είμαι σούργελο, είμαι λαϊκός άνθρωπος, μ’ αρέσουν τα πανηγύρια και χορεύω κιόλας» εξήγησε.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σμαραγδής είχε πει ότι δεν γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου. Τι απαντά ο ηθοποιός; «Οπτικά γνωριζόμαστε κι αυτός με ξέρει κι εγώ τον ξέρω. Ο ίδιος είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει αυτό το show. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι ταινίες του... μπορώ να μιλήσω και να πω μια προσωπική άποψη από τη στιγμή που με ρωτάνε».

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός σκηνοθέτης - σεναριογράφος είχε δηλώσει: Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Και το κάνουν τώρα, που είναι λάθος τους και θα τους γυρίσει εναντίον τους. Δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι έχει συμβεί. Όπως δεν ήθελαν να πιστέψουν και βοήθησαν να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν ακόμα πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι άτρωτη. Φαίνεται το μέσα τους πρόσωπο με αυτό που κάνουν. Δεν τον ξέρω τον κύριο Στάνκογλου, δεν τον έχω δει ποτέ».