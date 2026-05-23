Γιάννης Στάνκογλου: «Βρίσκω την αυθεντικότητά μου στη θάλασσα και το βουνό, καβάλα σε μια μηχανή»

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για την Ελλάδα, το θέατρο και όσα τον έχουν διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του.

Πιο αυθεντικός νιώθει όταν βρίσκεται κοντά στην φύση όπως εξηγεί. «Βρίσκω την αυθεντικότητά μου στις στιγμές που πλησιάζω τη φύση – στη θάλασσα, στο βουνό, εκεί όπου ο χρόνος χαμηλώνει τον τόνο του και μπορώ να σταθώ ήσυχος. Η γεύση του νερού, τα έντονα χρώματα, η ιδιότυπη γεωγραφία που σου επιτρέπει να περάσεις από το βουνό στη θάλασσα μέσα σε λίγη ώρα, καβάλα σε μια μηχανή, συνθέτουν μια εμπειρία που για μένα καθορίζει το αίσθημα του ανήκειν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο περιοδικό Grace εξηγεί: «Πιστεύω ακράδαντα ότι ο τόπος και οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει κανείς εγγράφονται μέσα του, σαν ένα είδος DNA. Η Ελλάδα, με όλες τις αντιφάσεις της, με έχει διαμορφώσει, ακόμα κι αν ζω και εργάζομαι σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει καθοριστικά τα πάντα, από την τέχνη μέχρι τους κοινωνικούς κανόνες».

Ποια εικόνα της Ελλάδας θα ήθελε να διατηρηθεί και ποια θα ήθελε να αλλάξει; «Θα ήθελα να διατηρηθεί αναλλοίωτη η ικανότητα της Ελλάδας να λειτουργεί αποτελεσματικά όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Σε κρίσιμες στιγμές, ενεργοποιούνται στους ανθρώπους μηχανισμοί που αποδεικνύουν ότι, τελικά, τα πράγματα μπορούν να δουλέψουν. Την ίδια στιγμή, παρατηρώ μια τάση προς τη μελαγχολία, μια δυσκολία να βιωθεί η χαρά με την ίδια ένταση που βιώνεται η λύπη, ένα χαρακτηριστικό που διαπερνά τον σύγχρονο ελληνικό ψυχισμό.

Η Ελλάδα είναι ένας τόπος αντιφάσεων. Το φως, εκτυφλωτικό και αδυσώπητο, συνυπάρχει με την εικόνα μιας καθημερινότητας συχνά επιβαρυμένης – στους δρόμους, στις συνήθειές μας, στον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε, ακόμα και σε αυτόν με τον οποίο λειτουργούμε σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτικής» τονίζει.