Γιάννης Στουρνάρας: Ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδας προτείνει η κυβέρνηση

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννης Στουρνάρας στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη του Μεγάρου Μαξίμου στο πρόσωπο του έμπειρου οικονομολόγου.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κ. Στουρνάρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι προκλήσεις του πληθωρισμού, καθώς και η σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε τον σεβασμό της κυβέρνησης στους θεσμούς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.»

Μήνυμα σταθερότητας στις αγορές



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιλογή προταθεί εκ νέου ο κ. Στουρνάρας δεν θεωρείται τυχαία. Στόχος είναι η εκπομπή ενός ισχυρού μηνύματος συνέχειας και σοβαρότητας προς τις διεθνείς αγορές και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, με τη μακρά θητεία του και το κύρος που διαθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), θεωρείται εγγυητής της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της τραπεζικής ευστάθειας της χώρας.

Τα επόμενα βήματα



Σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία: Η πρόταση θα διαβιβαστεί στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ακολουθεί η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδίδεται το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.